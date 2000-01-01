18.10 02:41 MIGnews.com
Афганистан: взорван штаб кандидата на выборах в парламент
В среду, 17 октября, в южной афганской провинции Гильменд произошел взрыв в штабе одного из кандидатов на выборах в парламент.
Абдул Джабар Кахраман, собиравшийся побороться за депутатское кресло на выборах в ближайшую субботу, в результате взрыва погиб.
Reuters
пишет, что взрывчатку разместили внутри дивана, на котором сидел политик.
Еще восемь сотрудников его штаба получили ранения.
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