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Афганистан: взорван штаб кандидата на выборах в парламент 18.10 02:41   MIGnews.com

Афганистан: взорван штаб кандидата на выборах в парламент

В среду, 17 октября, в южной афганской провинции Гильменд произошел взрыв в штабе одного из кандидатов на выборах в парламент.

Абдул Джабар Кахраман, собиравшийся побороться за депутатское кресло на выборах в ближайшую субботу, в результате взрыва погиб.

Reuters пишет, что взрывчатку разместили внутри дивана, на котором сидел политик.

Еще восемь сотрудников его штаба получили ранения.


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