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Второе нападение в Бруклине на ортодокса 17.10 11:44   MIGnews.com

Второе нападение в Бруклине на ортодокса

В Бруклине за 48 часов совершено два нападения на ортодокса. На видео с камер наблюдения видно, как 18-летний Шерви Тейлор преследует жертву, 26-летнего ортодокса, который шел по Императорскому бульвару.

Пострадавший забежал, в котором находились трое мужчин и которые помогли поймать атакующего.

Ароль Вебли, Менди Юник и его отец, владеющие магазином, были объявлены героями, пишет pix11.

Общественный адвокат Летиция Джеймс заявила, что индивидуальные проявления ненависти не имеют места в сообществе.



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