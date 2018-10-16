Второе нападение в Бруклине на ортодокса

В Бруклине за 48 часов совершено два нападения на ортодокса. На видео с камер наблюдения видно, как 18-летний Шерви Тейлор преследует жертву, 26-летнего ортодокса, который шел по Императорскому бульвару.
Пострадавший забежал, в котором находились трое мужчин и которые помогли поймать атакующего.
Ароль Вебли, Менди Юник и его отец, владеющие магазином, были объявлены героями, пишет pix11.
Общественный адвокат Летиция Джеймс заявила, что индивидуальные проявления ненависти не имеют места в сообществе.