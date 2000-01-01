17.10 11:46 MIGnews.com
Ураган "Майкл" унес 12 новейших истребителей
Ураган "Майкл", бушующий на восточном побережье Соединенных Штатов, разбил бетонный ангар и по частям вынес 12 новейших американских истребителей F-22, расположенных на авиабазе Tyndall.
War is Boring
сообщает, что из 55 истребителей 12 были разрушены, так как не могли быть эвакуированы. Отмечается, что они находились на ремонте в специальном ангаре.
"Я могу сказать, что сегодня лучший день, чем вчера, и все будет улучшаться. Каждый день мы восстанавливаем больше территории базы ВВС Tyndall", - заявил полковник Брайан Лайдлав.
По меньшей мере, 33 сверх ловких истребителя были эвакуированы в штат Огайо за несколько дней до того, как шторм вышел на берег.
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