"Все надоело" - москвич вырезал собственную семью

В среду, 17 октября, по улице Летчика Бабушкина в Москве 22-летний парень убил всю свою семью.
Когда у молодого человека спросили, зачем он убил собственную мать, отца и бабушку, тот ответил, что ему "все надоело".
После совершения тройного убийства, москвич сам позвонил в полицию. По информации "Рамблер/Новости" со ссылкой на источники, тела родителей сотрудники правоохранительных органов обнаружили на кухне, а бабушки - в комнате.
Предварительным мотивом для убийства послужила бытовая ссора, считают оперативники. Пресс-служба московской полиции пока что не комментировала произошедшее.