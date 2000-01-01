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Фото из архива 17.10 11:05   MIGnews.com

"Все надоело" - москвич вырезал собственную семью

В среду, 17 октября, по улице Летчика Бабушкина в Москве 22-летний парень убил всю свою семью.

Когда у молодого человека спросили, зачем он убил собственную мать, отца и бабушку, тот ответил, что ему "все надоело".

После совершения тройного убийства, москвич сам позвонил в полицию. По информации "Рамблер/Новости" со ссылкой на источники, тела родителей сотрудники правоохранительных органов обнаружили на кухне, а бабушки - в комнате.

Предварительным мотивом для убийства послужила бытовая ссора, считают оперативники. Пресс-служба московской полиции пока что не комментировала произошедшее.


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