17.10 10:51 MIGnews.com

Поезд застрял между Нетанией и Кфар Виткин

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10-й канал израильского ТВ сообщает о новом ЧП на израильских железных дорогах.Пассажирский поезд застрял на отрезке пути между Нетанией и Кфар Виткин. В поезде находятся сто человек.В одном из вагонов началось задымление. Часть пассажиров запаниковала, люди разбили окна и выпрыгнули из вагонов.Компания Израильские Железные дороги сообщает, что задымление вызвано заклинившим тормозом. Пассажиры эвакуированы из вагонов.После проверки поезд продолжил движение в направлении Хадеры.