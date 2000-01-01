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Поезд застрял между Нетанией и Кфар Виткин 17.10 10:51   MIGnews.com

Поезд застрял между Нетанией и Кфар Виткин

10-й канал израильского ТВ сообщает о новом ЧП на израильских железных дорогах.

Пассажирский поезд застрял на отрезке пути между Нетанией и Кфар Виткин. В поезде находятся сто человек.

В одном из вагонов началось задымление. Часть пассажиров запаниковала, люди разбили окна и выпрыгнули из вагонов.

Компания Израильские Железные дороги сообщает, что задымление вызвано заклинившим тормозом. Пассажиры эвакуированы из вагонов.

После проверки поезд продолжил движение в направлении Хадеры.


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