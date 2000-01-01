17.10 10:51 MIGnews.com
Поезд застрял между Нетанией и Кфар Виткин
10-й канал израильского ТВ сообщает о новом ЧП на израильских железных дорогах.
Пассажирский поезд застрял на отрезке пути между Нетанией и Кфар Виткин. В поезде находятся сто человек.
В одном из вагонов началось задымление. Часть пассажиров запаниковала, люди разбили окна и выпрыгнули из вагонов.
Компания Израильские Железные дороги сообщает, что задымление вызвано заклинившим тормозом. Пассажиры эвакуированы из вагонов.
После проверки поезд продолжил движение в направлении Хадеры.
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