17.09 08:37 MIGnews.com

В крупнейшем центре вирусологии России прогремел взрыв

Biologisessa 🦠 tutkimuskeskusessa Novosibirskissä possahti.



Взрыв в центре вирусологии «Вектор»: все подробности https://t.co/1jn8wlnzYi lähteestä @YouTube — Tabula rasa (@Hominis_simplex) September 16, 2019

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В России, 16 сентября прогремел взрыв в государственном научном центре вирусологии "Вектор" под Новосибирском.По данным российских СМИ, в лаборатории хранятся множество опасных штаммов вирусов, таких как Эбола, сибирская язва, ВИЯ и другие.После взрыва на месте происшествия возник пожар, который спасателям удалось быстро локализовать."Во время строительных работ в первом корпусе ГНЦ "Вектор" произошел взрыв, в результате которого один человек пострадал. Глава наукограда Кольцово Николай Красников, побывавший на месте ЧП, сообщил, что угрозы биологической опасности нет, ситуация находится под контролем. Причина взрыва пока не установлена", — сказано в сообщении правительства.Пострадавший был госпитализирован в местную больницу, после чего перенаправлен в ожоговое отделение. Его состояние расценивается как тяжелое, но без угрозы для жизни.Позже мэр наукограда заявил, что на момент ремонта лабораторный корпус по назначению не использовался, а взрыв прогремел при подготовке к покрасочным работам.Эта лаборатория известна в России тем, что разработала вакцины против лихорадки Эбола и гепатита, изучает эпидемии и родовые проблемы, связанные с иммунологией. Во время холодной войны учреждение считалось частью ныне советской программы биологического оружия. То есть, штаммы оспы, Эболы, сибирской язвы и некоторые эпидемии все еще могут находиться внутри здания.