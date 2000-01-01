17.09 17:41 MIGnews.com

На российских пограничников напали в Японском море

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Во вторник, 17 сентября, ФСБ России заявило о нападении экипажа северокорейской шхуны на российских пограничников в Японском море. Об этом пишет RT.В заявлении говорится, что при проведении мероприятий по охране природных ресурсов корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато были обнаружены несколько северокорейских шхун, занимающихся браконьерством."Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана. Экипажем второй северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооружённое нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля", - сообщает ФСБ.В результате нападения трое военнослужащих получили ранения.Первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал инцидент. Он заявил, что задержанный экипаж будет отвечать по российскому законодательству. "Я думаю, что сейчас будут разбирательства, следствие, и я думаю, обязательно будет наказание. Как бы мы ни относились к Северной Корее, тем не менее перед законом все равны. Реакция будет жёсткая", - сообщил Джабаров.Также сообщается, что временный поверенный в делах Северной Кореи будет вызван в Министерство иностранных дел."Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне", - приводит Интерфакс сообщение ведомства.