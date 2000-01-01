Атака по шиитской базе на границе с Ираком: 10 погибших
По сообщениям арабских СМИ, неопознанные беспилотники атаковали посты поддерживаемых Ираном боевиков в восточной части Сирии вблизи иракской границы. В результате нападения погибли по меньшей мере 10 человек. Атака произошла рано утром во вторник, 17 сентября.
Сирийские и иракские СМИ обвиняют в нападении Израиль. Однако сирийские или иракские официальные лица не выдвигали подобных публичных заявлений. По данным расположенного в Великобритании Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, по меньшей мере 10 проиранских боевиков, которые проходили обучение в районе Букамала, были убиты.
Организация Deir Ezzor 24 сообщает, что атаки проводились возле недавно построенного, но еще не действующего сирийского пограничного пункта с Ираком. Открытие перехода несколько раз откладывалось в последние недели.