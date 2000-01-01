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Атака по шиитской базе на границе с Ираком: 10 погибших | Фото:17.09 15:04   MIGnews.com

Атака по шиитской базе на границе с Ираком: 10 погибших

По сообщениям арабских СМИ, неопознанные беспилотники атаковали посты поддерживаемых Ираном боевиков в восточной части Сирии вблизи иракской границы. В результате нападения погибли по меньшей мере 10 человек. Атака произошла рано утром во вторник, 17 сентября.

Сирийские и иракские СМИ обвиняют в нападении Израиль. Однако сирийские или иракские официальные лица не выдвигали подобных публичных заявлений. По данным расположенного в Великобритании Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, по меньшей мере 10 проиранских боевиков, которые проходили обучение в районе Букамала, были убиты.

Организация Deir Ezzor 24 сообщает, что атаки проводились возле недавно построенного, но еще не действующего сирийского пограничного пункта с Ираком. Открытие перехода несколько раз откладывалось в последние недели.


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