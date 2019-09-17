Врача саратовской скорой помощи изнасиловали на вызове
В Саратове (Россия) 16 сентября изнасиловали участкового врача поликлиники, которая шла на вызов к пациенту.
Местное издание "Взгляд-инфо" сообщает, что это произошло вечером, когда 24-летняя женщина шла по безлюдной улице, а на крики о помощи никто не отозвался.
В итоге пострадавшую женщину госпитализировали, а подозреваемого насильника задержали. По версии следствия, врач направлялась по вызову к пациенту, но не могла найти нужный адрес. Ей пришлось обратиться за помощью к встретившемуся прохожему, который вызвался ее проводить.
По дороге насильник убедился, что на улице никого нет, схватил женщину за шею, повалил на землю и надругался над ней, после чего скрылся с места преступления. Подозреваемого в совершении преступления удалось быстро задержать.
По данным полиции, им оказался мужчина без определенного места жительства, 1964 года рождения. Ранее он был трижды судим: за грабеж, за угрозу убийством и за реальное убийство. За предыдущие преступления он отсидел в общей сложности семь лет. Задержанный не стал отрицать свою вину и в этот раз.