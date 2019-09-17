Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Врача саратовской скорой изнасиловали на вызове | Фото:17.09 13:08   MIGnews.com

Врача саратовской скорой помощи изнасиловали на вызове

В Саратове (Россия) 16 сентября изнасиловали участкового врача поликлиники, которая шла на вызов к пациенту.

Местное издание "Взгляд-инфо" сообщает, что это произошло вечером, когда 24-летняя женщина шла по безлюдной улице, а на крики о помощи никто не отозвался.

В итоге пострадавшую женщину госпитализировали, а подозреваемого насильника задержали. По версии следствия, врач направлялась по вызову к пациенту, но не могла найти нужный адрес. Ей пришлось обратиться за помощью к встретившемуся прохожему, который вызвался ее проводить.

По дороге насильник убедился, что на улице никого нет, схватил женщину за шею, повалил на землю и надругался над ней, после чего скрылся с места преступления. Подозреваемого в совершении преступления удалось быстро задержать.

По данным полиции, им оказался мужчина без определенного места жительства, 1964 года рождения. Ранее он был трижды судим: за грабеж, за угрозу убийством и за реальное убийство. За предыдущие преступления он отсидел в общей сложности семь лет. Задержанный не стал отрицать свою вину и в этот раз.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:20
Поездка на катафалке: тройное нарушение молодоженов
14:12
Явка на 12:00 – 26,8%
14:06
13-й канал: неожиданно высокая явка в арабском секторе
13:59
Нетаниягу агитирует на Центральной автобусной станции  
13:46
Беспорядки и нарушения: как проходят выборы в Израиле
13:11
Внучка Переса в Берлине: Израиль стал кошмарным цирком  
12:55
Иран исключает возможность проведения переговоров с США
12:40
Ольгу Бузову критикуют за наряд мусульманки
12:20
Настасья Самбурская рассказала, как ее чуть не убили
12:03
Треть израильтян так и не определилась, за кого голосовать
11:58
Выборы: самая высокая явка с 1984 года
11:46
Офер Касиф подрался в Ореном Хазаном
11:38
Ханан Мельцер издал ордер против мороженого Ликуда
11:25
Выборы: Шакед заявила о "сильном ударе" Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus