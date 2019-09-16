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В Италии осудят офицеров, причастных к гибели мигрантов 18.09 01:09   MIGnews.com

В Италии осудят офицеров, причастных к гибели мигрантов

Два итальянских офицера, обвиняемые в задержке реагирования на кораблекрушение 2013 года, из-за которого утонули около 260 мигрантов, предстанут перед судом за непредумышленное убийство.

Суд над Леопольдо Манной, главой оперативной группы итальянской береговой охраны, и Люкой Личкарди, офицером военно-морского флота, начнется 3 декабря в Риме.

Отмечается, что в октябре 2013 года из Ливии отправилось судно с почти 480 людьми на борту. В Средиземном море, в поисково-спасательной зоне Мальты, в 118 морских милях к юго-западу от мальтийской столицы Валлетты, оно начало тонуть, пишет TheLocal.

Мигранты – сирийцы и палестинцы – через сигнал SOS обратились к итальянским чиновникам, но те предложили им связаться с властями Мальты.

Мальта, в свою очередь, настаивала, чтобы Италия справилась с чрезвычайной ситуацией, поскольку лодка с мигрантами пребывала всего в 60 милях от итальянского острова Лампедуза, а ближайший итальянский патрульный катер находился в 45 минутах хода от тонувшего корабля.

Мальтийский самолет-разведчик обнаружил лодку и попытался предупредить итальянский патрульный катер, но реакции не последовало.


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