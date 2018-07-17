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Фото из фликр: Maxim Ulitin 18.07 02:10   MIGnews.com

Владивосток ждет ответа Москвы о восстановлении аэропорта

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко обратился к правительству с просьбой восстановить хотя бы одну взлетно-посадочую полосу аэропорта Владивостока.

"В целях исключения закрытия международного аэропорта на время капитального ремонта прошу оказать содействие по включению мероприятия по реконструкции взлетно-посадочной полосы №2 в государственную программу "Развитие транспортной системы России", - передали его слова на РИА Новости.

В аэропорту всего две полосы, но одна из них была построена в 1985 году, в связи с чем ее закрыли еще в 2012 году, вторая же была построена в 2011, однако на 2022 год ее планирует отремонтировать и тогда аэропорт остановится на полтора года.

Ранее сообщалось, что в результате проливных дождей, неисправных сливов и качества обслуживания, многие дома в Забайкальском крае унесло водой. Всего пострадало 29 населенных пункта. В частности, в Волгограде дождями вымыло построенный к Чемпионату мира горб, поддерживающий стадион.
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