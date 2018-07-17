Владивосток ждет ответа Москвы о восстановлении аэропорта
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко обратился к правительству с просьбой восстановить хотя бы одну взлетно-посадочую полосу аэропорта Владивостока.
"В целях исключения закрытия международного аэропорта на время капитального ремонта прошу оказать содействие по включению мероприятия по реконструкции взлетно-посадочной полосы №2 в государственную программу "Развитие транспортной системы России", - передали его слова на РИА Новости.
В аэропорту всего две полосы, но одна из них была построена в 1985 году, в связи с чем ее закрыли еще в 2012 году, вторая же была построена в 2011, однако на 2022 год ее планирует отремонтировать и тогда аэропорт остановится на полтора года.
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