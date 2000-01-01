17.06 09:31 MIGnews.com

Коронавирус в командовании центрального округа ЦАХАЛа

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Израильские СМИ сообщают о том, что вступающий в должность новый командующий центральным округом ЦАХАЛа, генерал Тамир Йедай и другие офицеры центрального командования принимали неделю участие в мероприятии, на котором присутствовал зараженный коронавирусом.Речь идет о контрактнике ЦАХАЛа. После выявления инфицированного генерал Йедай, командир подразделения Идан бригадный генерал Давид Зини, несколько командиров батальонов регулярной армии и батальонов запаса ушли на карантин. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа все офицеры чувствуют себя хорошо и у них не замечено симптомов заболевания.