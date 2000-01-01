Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












17.06 09:25   MIGnews.com

Найден мертвым один из выживших в бойне в Бар Ноар

Во вторник был найден мертвым активист ЛГБТ Хен Ленгер, получивший тяжелые ранения в результате бойни в тель-авивском центре для подростков-гомосексуалистов "Бар Ноар" в 2009 году.

Об это сообщает "Маарив".

Причина смерти на данный момент неизвестна. Во время нападения 11 лет назад Ленгер был ранен в ногу.

Бойня в "Бар Ноар" считается одним из самых страшных преступлений на почве ненависти против ЛГБТ-сообщества в истории Израиля. Убийца или убийцы до сих пор не найдены.

В результате травмы Ленгер стал инвалидом. Израильская ЛГБТ-группа "Агуда" сообщила, что "пулю он носил с собой до последнего дня".

После теракта он оставался одним из самых видных активистов. Он был членом комиссии и пресс-секретарем "Объединения во имя ЛГБТ-общины", участвовал в качестве добровольца в деятельности различных общественных организаций, связанных с ЛГБТ.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:02
Война чеченцев с арабами: в Дижон введут армейские части  
09:40
Родственники жертвы требуют высшей меры для актера Ефремова
09:31
Коронавирус в командовании центрального округа ЦАХАЛа
09:31
Видео ссоры доцента расчленителя с жертвой  
09:22
COVID-19 в Украине: рекордное количество смертей
09:02
Слив фото обнаженных израильтянок: арестованы подозреваемые
08:54
КНДР выдвинула войска к буферной зоне
08:37
Новый опрос: у правого блока - 65 мандатов, у Ганца - 10
08:06
Попытка инфильтрации на границе с Ливаном
07:46
Израиль: профессионалы против отмены ограничений
07:25
Нетаниягу греческому коллеге: это прекрасная дружба
07:11
"Карты аннексии выглядят как размежевание №2"
06:13
Польша: мужчина поджог себя возле здания Сейма
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  