17.06 09:25 MIGnews.com

Найден мертвым один из выживших в бойне в Бар Ноар

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Во вторник был найден мертвым активист ЛГБТ Хен Ленгер, получивший тяжелые ранения в результате бойни в тель-авивском центре для подростков-гомосексуалистов "Бар Ноар" в 2009 году.Об это сообщает "Маарив".Причина смерти на данный момент неизвестна. Во время нападения 11 лет назад Ленгер был ранен в ногу.Бойня в "Бар Ноар" считается одним из самых страшных преступлений на почве ненависти против ЛГБТ-сообщества в истории Израиля. Убийца или убийцы до сих пор не найдены.В результате травмы Ленгер стал инвалидом. Израильская ЛГБТ-группа "Агуда" сообщила, что "пулю он носил с собой до последнего дня".После теракта он оставался одним из самых видных активистов. Он был членом комиссии и пресс-секретарем "Объединения во имя ЛГБТ-общины", участвовал в качестве добровольца в деятельности различных общественных организаций, связанных с ЛГБТ.