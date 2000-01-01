17.06 09:31 MIGnews.com
Видео ссоры доцента расчленителя с жертвой
В сеть попал ролик скандала экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, которое якобы было записано историком на телефон за пару часов до ее убийства.
На видео девушка рыдает и требует, чтобы Соколов отпустил ее, затем он ударил ее, и она выбила у него из рук телефон, после ушла.
Представитель семьи Ещенко Александра Бакшеева заявила, что публикация ролика выглядит подозрительно с учетом того, что недавно Соколов отказался от своих адвокатов, которые были ознакомлены с видео.
Экс-адвокат Соколова заявил, что у защиты не было технической возможности скопировать запись и это "утечка из материалов дела".
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