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Опубликовано видео скандала Соколова с Ещенко 17.06 09:31   MIGnews.com

Видео ссоры доцента расчленителя с жертвой

В сеть попал ролик скандала экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, которое якобы было записано историком на телефон за пару часов до ее убийства.

На видео девушка рыдает и требует, чтобы Соколов отпустил ее, затем он ударил ее, и она выбила у него из рук телефон, после ушла.

Представитель семьи Ещенко Александра Бакшеева заявила, что публикация ролика выглядит подозрительно с учетом того, что недавно Соколов отказался от своих адвокатов, которые были ознакомлены с видео.

Экс-адвокат Соколова заявил, что у защиты не было технической возможности скопировать запись и это "утечка из материалов дела".



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