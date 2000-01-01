17.06 09:02 MIGnews.com

Слив фото обнаженных израильтянок: арестованы подозреваемые

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Вечером, 15 июня, полиция арестовала нескольких человек по подозрению в распространении в приложении Telegram фотографий сотен обнаженных женщин и девушек, в том числе моделей и знаменитостей.В течение месяца велось расследование по поводу публикаций снимков без согласия женщин.Среди сотен жертв есть и несовершеннолетние девочки. Полиция считает, что мужчины получили деньги в обмен на доступ к фото.В результате были арестованы 19-летний мужчина из города Кирьят-Ата и 23-летний мужчина из Кирьят-Хаим. Полиция также конфисковала компьютеры во время ночных арестов.