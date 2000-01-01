17.06 21:12 MIGnews.com
"Как Ромео и Джульетта": самоубийство в Гивон ха-Хадаша
В предсмертной записке супругов из Гивон ха-Хадаша на Западном берегу говорится, что они планировали двойное самоубийство, чтобы не стать обузой для членов своих семей, сообщает 12 канал.
"Мы хотели умереть, как Ромео и Джульетта", - говорится в сообщении.
Они также оставили индивидуальные подарки своим детям, внукам и правнукам, отметив их всех именами получателей.
После этого мужчина застрелил свою жену и выстрелил в себя.
Ранее сообщалось
, что в поселке Гивон ха-Хадаша на Западном берегу были обнаружены тела пожилых супругов в их собственной квартире.
Рядом с телами супругов была обнаружена предсмертная записка, а также оружие, которое по документам принадлежало мужчине.
Поделиться
Все по теме
Комментарии