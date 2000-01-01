Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












`Как Ромео и Джульетта`: самоубийство в Гивон ха-Хадаша | Фото:17.06 21:12   MIGnews.com

"Как Ромео и Джульетта": самоубийство в Гивон ха-Хадаша

В предсмертной записке супругов из Гивон ха-Хадаша на Западном берегу говорится, что они планировали двойное самоубийство, чтобы не стать обузой для членов своих семей, сообщает 12 канал.

"Мы хотели умереть, как Ромео и Джульетта", - говорится в сообщении.

Они также оставили индивидуальные подарки своим детям, внукам и правнукам, отметив их всех именами получателей.

После этого мужчина застрелил свою жену и выстрелил в себя.

Ранее сообщалось, что в поселке Гивон ха-Хадаша на Западном берегу были обнаружены тела пожилых супругов в их собственной квартире.

Рядом с телами супругов была обнаружена предсмертная записка, а также оружие, которое по документам принадлежало мужчине.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:10
Дядя президента организовал преступную группу
21:47
Кац: повторной блокировки страны не будет
21:05
Эмираты готовы сотрудничать с Израилем
20:52
ВОЗ приветствует исследование Британии по COVID-19
20:47
Поезда вновь прекратят работу в случае нарушений - минздрав
20:15
ЦАХАЛ задержал палестинца, который проник в Израиль из Газы
20:03
Силы безопасности ПА уничтожают документы
19:49
В Израиле зафиксировано 288 случаев COVID-19 за сутки
19:38
Министры одобрили возобновление работы поездов - СМИ
19:28
Депутат Кнессета описала попытку изнасилования африканцами
19:12
Борис Джонсон попал в ДТП возле парламента
18:47
В Гивон ха-Хадаша обнаружены тела пожилых супругов
18:13
Вспышка COVID-19: три города объявлены "красными зонами"
17:50
Убийца Ханит Кикос освобожден после 27 лет заключения
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  