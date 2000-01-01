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ЦАХАЛ задержал палестинца, который проник в Израиль из Газы | Фото:17.06 20:15   MIGnews.com

ЦАХАЛ задержал палестинца, который проник в Израиль из Газы

В Израиль из Газы проник палестинский подросток, который был тут же арестован солдатами ЦАХАЛа.

В сообщении военных, говорится, что его направили обратно в анклав.

Палестинец был задержан, когда он пересек забор безопасности в Израиль.

"У молодого человека не было обнаружено [оружия], и его отправили обратно в Газу после допроса", - заявили в ЦАХАЛа.

Ранее сообщалось, что израильские силы безопасности предотвратили попытку контрабанды оружия террористической группе ХАМАС в Газу.

Террористы пытались перевезти оружие с северного Синайского полуострова через Средиземное море.


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