17.06 20:15 MIGnews.com
ЦАХАЛ задержал палестинца, который проник в Израиль из Газы
В Израиль из Газы проник палестинский подросток, который был тут же арестован солдатами ЦАХАЛа.
В сообщении военных, говорится, что его направили обратно в анклав.
Палестинец был задержан, когда он пересек забор безопасности в Израиль.
"У молодого человека не было обнаружено [оружия], и его отправили обратно в Газу после допроса", - заявили в ЦАХАЛа.
Ранее сообщалось
, что израильские силы безопасности предотвратили попытку контрабанды оружия террористической группе ХАМАС в Газу.
Террористы пытались перевезти оружие с северного Синайского полуострова через Средиземное море.
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