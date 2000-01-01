В Израиле зафиксировано 288 случаев COVID-19 за сутки
Министерство здравоохранение Израиля сообщает о 288 новых случаях коронавируса за стуки в среду, 17 июня.
Таким образом, общее количество пациентов с COVID-19 возросло до 19 783. Активных случаев насчитывается 3 993.
Отмечается, что 36 человек находятся в критическом состоянии, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ. От болезни скончались 303 пациента.
Ранее сообщалось, что правительство объявило три города "красными зонами" на фоне повторной вспышки коронавируса в Израиле. Ими стали Рахат, Арара и Аджами в Яффо, где на данный момент бушуют протесты.