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В Израиле зафиксировано 288 случаев COVID-19 за сутки | Фото:17.06 19:49   MIGnews.com

В Израиле зафиксировано 288 случаев COVID-19 за сутки

Министерство здравоохранение Израиля сообщает о 288 новых случаях коронавируса за стуки в среду, 17 июня.

Таким образом, общее количество пациентов с COVID-19 возросло до 19 783. Активных случаев насчитывается 3 993.

Отмечается, что 36 человек находятся в критическом состоянии, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ. От болезни скончались 303 пациента.

Ранее сообщалось, что правительство объявило три города "красными зонами" на фоне повторной вспышки коронавируса в Израиле. Ими стали Рахат, Арара и Аджами в Яффо, где на данный момент бушуют протесты.


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