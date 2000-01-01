17.06 19:12 MIGnews.com

Борис Джонсон попал в ДТП возле парламента

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в ДТП возле парламента, проезжая группу протестующих, сообщает Sky News.Отмечается, что конвой главы правительства проезжал мимо демонстрантов, когда один из них выбежал на дорогу. Чтобы не сбить его, одна из машин резко затормозила и в неё врезался автомобиль, ехавший сазди.Столкновение оставило вмятину на машине премьер-министра Джонсона.Полиция задержала протестующего, который выступал против турецких военных действий против курдских сил в Сирии.Конвой продолжил путь до Даунинг-стрит после инцидента. Пресс-секретарь премьер-министра заявил, что в инциденте никто не пострадал.