Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Борис Джонсон попал в ДТП возле парламента | Фото:17.06 19:12   MIGnews.com

Борис Джонсон попал в ДТП возле парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в ДТП возле парламента, проезжая группу протестующих, сообщает Sky News.

Отмечается, что конвой главы правительства проезжал мимо демонстрантов, когда один из них выбежал на дорогу. Чтобы не сбить его, одна из машин резко затормозила и в неё врезался автомобиль, ехавший сазди.

Столкновение оставило вмятину на машине премьер-министра Джонсона.

Полиция задержала протестующего, который выступал против турецких военных действий против курдских сил в Сирии.

Конвой продолжил путь до Даунинг-стрит после инцидента. Пресс-секретарь премьер-министра заявил, что в инциденте никто не пострадал.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:38
Министры одобрили возобновление работы поездов - СМИ
19:28
Депутат Кнессета описала попытку изнасилования африканцами
18:47
В Гивон ха-Хадаша обнаружены тела пожилых супругов
18:13
Вспышка COVID-19: три города объявлены "красными зонами"
17:50
Убийца Ханит Кикос освобожден после 27 лет заключения
17:08
"Кахоль Лаван" не поддержали закон против Нетаниягу
16:56
Глава МИД ОАЭ: не сотрудничать с Израилем – большая ошибка
16:42
Ложь ПА: исправленная речь Махмуда Аббаса для Гааги
16:32
Родители Хадара Голдина: это позор Ганца
16:17
Американских запасов оружия в Израиле не хватает
16:06
В детском саду Иерусалима у ребенка обнаружили COVID-19
16:02
Власти Берлина отдавали детей педофилам в течение 30 лет
15:41
В резиденции Путина установили туннель-дезинфектор
15:39
Между Индией и Китаем произошли столкновения: есть погибшие
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  