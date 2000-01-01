17.06 18:47 MIGnews.com

В Гивон ха-Хадаша обнаружены тела пожилых супругов

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В поселке Гивон ха-Хадаша на Западном берегу были обнаружены тела пожилых супругов в их собственной квартире, сообщают израильские СМИ.В сообщениях СМИ говорится, что рядом с телами супругов была обнаружена предсмертная записка, а также оружие, которое по документам принадлежало мужчине.Полиция начала расследование. Однако на данный момент в следственных органах предполагают, что мужчина сначала убил свою жену, а затем покончил с собой.