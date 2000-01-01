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Вспышка COVID-19: три города объявлены `красными зонами` | Фото:17.06 18:13   MIGnews.com

Вспышка COVID-19: три города объявлены "красными зонами"

Правительство объявило три города "красными зонами" на фоне повторной вспышки коронавируса в Израиле. Ими стали Рахат, Арара и Аджами в Яффо, где на данный момент бушуют протесты.

Согласно 12 каналу, школы в этих районах будут вновь закрыты, а собрания ограничены 10 людьми.

Комитет по коронавирусу Кнессета, возглавляемый премьер-министром Биньямином Нетаниягу, должен вскоре собраться, чтобы обсудить рост случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что министры проведут заседание по вопросу возобновления работу железнодорожного сообщения, а также открытия культурных объектов.

Согласно 12 каналу, даже если запуск поездов будет одобрен, он произойдет не раньше следующего понедельника.

Министерство здравоохранения сообщало, что в Израиле отмечено наибольшее число случаев заражения за сутки с апреля - 299.

Также, в Иерусалиме закрылся десткий сад после обнаружения коронавируса у двухлетнего ребенка, посещавшего учреждение.


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