17.06 17:37 MIGnews.com

ЦАХАЛ прервал крупную операцию по контрабанде оружия в Газу

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Израильские силы безопасности предотвратили попытку контрабанды оружия террористической группе ХАМАС в Газу. Террористы пытались перевезти оружие с северного Синайского полуострова через Средиземное море.Отмечается, что инцидент произошел несколько недель назад, однако детали операции не уточняются.В ЦАХАЛ сообщили, что операция прошла, благодаря "совместным разведывательным и оперативным усилиям военно-морских сил Израиля и службы безопасности Шин Бет вместе с военной разведкой".По словам военных, в Шин Бет узнали, кто участвовал в операции по контрабанде, и передали информацию военно-морскому флоту.В неустановленную дату солдаты ВМС Израиля, следившие за Средиземным морем, "опознали подозреваемое судно и направили на него военно-морские силы. После погони судно было арестовано, и два боевика-террориста были взяты на допрос".Одним из двух террористов был Махмуд Бахар, которого военные назвали старшим контрабандистом ХАМАСа. "Его захват представляет собой значительное оперативное достижение", - отметили в ЦАХАЛа.Во время допроса Шин Бет, Бахар и второй подозреваемый признались, что оружие, которое они доставляли, направлялось террористической группе ХАМАС, управляющей Газой. Военные не прокомментировали, какие виды оружия были изъяты."Кроме того, во время допроса [они предоставили] информацию об усилиях по контрабанде ХАМАС по воде, а также информацию о контрабандистах, перевооружении и контактах ХАМАС", - говорится в сообщении.