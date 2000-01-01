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В детском саду Иерусалима у ребенка обнаружили COVID-19 | Фото:17.06 16:06   MIGnews.com

В детском саду Иерусалима у ребенка обнаружили COVID-19

В Иерусалиме закрылся десткий сад после обнаружения коронавируса у двухлетнего ребенка, посещавшего учреждение, сообщает Аруц Шева.

Детский сад Шовавим, расположенный в иерусалимском районе Гиват-Шауль, был закрыт после того, как одному из детей был поставлен диагноз COVID-19.

После получения результатов родители ребенка позвонили в учреждение и сообщили о результатах руководству. После закрытия, 21 ребенок был отправлен на карантин.

"Почему бы им просто не провести тесты и не покончить с этим?" - возмутился родитель одного из детей.
"Почему они должны помещать детей в карантин на две недели? У людей нет жизни, они не работают?"

В среду утром министерство здравоохранения Израиля сообщило, что со вторника было подтверждено в общей сложности 299 случаев заболевания коронавирусом, что является самым высоким показателем с апреля.


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