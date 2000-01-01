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Между Индией и Китаем произошли столкновения: есть погибшие | Фото:17.06 15:39   MIGnews.com

Между Индией и Китаем произошли столкновения: есть погибшие

Между Индией и Китаем произошли смертельные столкновения в долине реки Галван - это первый подобный инцидент за последние десятилетия.

Отмечается, что в ходе боевых действий погибло 20 военнослужащих индийской армии и 43 человека с китайской стороны.

В последние недели между странами возникли напряженные отношения вокруг региона Ладакх и юго-западного китайского района Аксайчин.

Сообщается, что правительство Индии передало полномочия вооруженным силам начать подключение военных резервов в связи с эскалацией конфликта. Начальник штаба обороны генерал Бипин Рават займется координацией закупок.

Индийский военно-морской флот и ВВС также мобилизованы для потенциального противодействия Китаю. Среди прочего, Индия перенесла истребители на передовые позиции.

Военные действия между странами в последний раз происходили в 1975 году, когда четыре индийских солдата погибли во время засады на северо-востоке страны.


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