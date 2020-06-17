Яффо: столкновения между полицией и протестующими

Днем, 17 июня, в Яффо произошли столкновения между полицейскими и участниками акции протеста против строительства приюта для бездомных на месте мусульманского кладбища.
"Кан" обнародовал соответствующее видео в Twitter.
Протестующие устроили беспорядки возле здания муниципалитета. Они бросали камни в правоохранителей и распыляли слезоточивый газ.
Улица Нахум Гольдман была перекрыта. По данным полиции, несколько человек были задержаны.
מהומות ביפו בין שוטרים למפגינים על רקע הבנייה בשטח בית הקברות העתיק. בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה להקפיא זמנית את העבודות באתר לאחר העתירה שהגישה המועצה האיסלאמית @daniel_elazar (צילום: אנשי הדממה) pic.twitter.com/2htIHf5xv9