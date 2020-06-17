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Яффо: столкновения между полицией и протестующими | Фото:17.06 14:31   MIGnews.com

Яффо: столкновения между полицией и протестующими

Днем, 17 июня, в Яффо произошли столкновения между полицейскими и участниками акции протеста против строительства приюта для бездомных на месте мусульманского кладбища.

"Кан" обнародовал соответствующее видео в Twitter.

Протестующие устроили беспорядки возле здания муниципалитета. Они бросали камни в правоохранителей и распыляли слезоточивый газ.

Улица Нахум Гольдман была перекрыта. По данным полиции, несколько человек были задержаны.



Тем временем, окружной суд в Тель-Авиве временно заморозил строительство приюта для бездомных на месте мусульманского кладбища, которое вызвало массовые протесты.

Соответствующее решение было принято в ответ на апелляцию мусульманского совета против муниципалитета Тель-Авива. В документе утверждалось, что разрешение на строительство является недействительным.


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