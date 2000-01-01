Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Битва за кладбище в Яффо: суд заморозил стройку | Фото:17.06 14:20   MIGnews.com

Битва за кладбище в Яффо: суд заморозил стройку

Окружной суд в Тель-Авиве временно заморозил строительство приюта для бездомных на месте мусульманского кладбища, которое вызвало массовые протесты.

Соответствующее решение было вынесено в среду, 17 июня.

Оно было принято в ответ на апелляцию мусульманского совета против муниципалитета Тель-Авива. В документе утверждалось, что разрешение на строительство является недействительным.

Поскольку следующее заседание суда по данному делу назначено на 22 июля, все работы, согласно постановлению, должны быть прерваны.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:53
Кнессет против общественного транспорта в шабат
14:31
Яффо: столкновения между полицией и протестующими  
14:01
Яэль Герман внезапно заступилась за правых
13:50
IKEA в Бейт-Шемеш: решение суда по работе филиала
13:29
Израиль: 177 школ и детсадов на карантине
13:08
Ривлин указал на схожесть Израиля и Греции
12:47
Мэр Беэр-Шевы ушел на карантин из-за встречи с зараженным
12:41
В Турции возобновили масочный режим
12:26
Турция начала военную операцию в Ираке против курдов  
12:24
Борцы с расизмом добрались до Тарантино
12:23
Тяжелейший удар по экономике Израиля
12:11
Инвестиции в финтех Израиля рекордно выросли
11:50
В сеть слили фото обнаженных израильских селебрити и моделей
11:44
ЦАХАЛ: суданский мигрант проник в Израиль из Ливана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  