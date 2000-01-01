17.06 14:20 MIGnews.com
Битва за кладбище в Яффо: суд заморозил стройку
Окружной суд в Тель-Авиве временно заморозил строительство приюта для бездомных на месте мусульманского кладбища, которое вызвало массовые протесты
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Соответствующее решение было вынесено в среду, 17 июня.
Оно было принято в ответ на апелляцию мусульманского совета против муниципалитета Тель-Авива. В документе утверждалось, что разрешение на строительство является недействительным.
Поскольку следующее заседание суда по данному делу назначено на 22 июля, все работы, согласно постановлению, должны быть прерваны.
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