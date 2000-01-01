В сеть слили фото обнаженных израильских селебрити и моделей
Программа Цинор Лайла сообщила новые подробности о скандале со сливом в сеть фотографий сотен обнаженных израильтянок.
Среди них - фотографии звезд реалити-шоу и спортсменок.
Задержания участников преступной сети, распространявших фотографии в Telegram осуществили сотрудники кибер-отделения полицейского спецназа ЯМАР.
Во главе сети стояли двое мужчин и три женщины.
Сеть распространила фотографии обнаженных израильтянок с указанием их личных данных. Среди выложенных в интернете фотографий - фото несовершеннолетних.
Полиция сообщает, что среди прочих, опубликованы фотографии израильских моделей, телевизионных ведущих и селебрити.
12-й канал ТВ сообщает о том, что одна из пострадавших “очень известная и популярная звезда реалити-шоу”. Также опубликованы фотографии еще одной знаменитости, ранее принимавшей участие в реалити-шоу, и известной израильской спортсменки, ведущей спортивных передач.