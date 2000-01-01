17.06 11:50 MIGnews.com

В сеть слили фото обнаженных израильских селебрити и моделей

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Программа Цинор Лайла сообщила новые подробности о скандале со сливом в сеть фотографий сотен обнаженных израильтянок.Среди них - фотографии звезд реалити-шоу и спортсменок.Задержания участников преступной сети, распространявших фотографии в Telegram осуществили сотрудники кибер-отделения полицейского спецназа ЯМАР.Во главе сети стояли двое мужчин и три женщины.Сеть распространила фотографии обнаженных израильтянок с указанием их личных данных. Среди выложенных в интернете фотографий - фото несовершеннолетних.Полиция сообщает, что среди прочих, опубликованы фотографии израильских моделей, телевизионных ведущих и селебрити.12-й канал ТВ сообщает о том, что одна из пострадавших “очень известная и популярная звезда реалити-шоу”. Также опубликованы фотографии еще одной знаменитости, ранее принимавшей участие в реалити-шоу, и известной израильской спортсменки, ведущей спортивных передач.