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В сеть слили фото обнаженных израильских селебрити и моделей 17.06 11:50   MIGnews.com

В сеть слили фото обнаженных израильских селебрити и моделей

Программа Цинор Лайла сообщила новые подробности о скандале со сливом в сеть фотографий сотен обнаженных израильтянок.

Среди них - фотографии звезд реалити-шоу и спортсменок.

Задержания участников преступной сети, распространявших фотографии в Telegram осуществили сотрудники кибер-отделения полицейского спецназа ЯМАР.

Во главе сети стояли двое мужчин и три женщины. 

Сеть распространила фотографии обнаженных израильтянок с указанием их личных данных. Среди выложенных в интернете фотографий - фото несовершеннолетних.

Полиция сообщает, что среди прочих, опубликованы фотографии израильских моделей, телевизионных ведущих и селебрити.

12-й канал ТВ сообщает о том, что одна из пострадавших “очень известная и популярная звезда реалити-шоу”. Также опубликованы фотографии еще одной знаменитости, ранее принимавшей участие в реалити-шоу, и известной израильской спортсменки, ведущей спортивных передач.


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