17.06 17:50 MIGnews.com

Убийца Ханит Кикос освобожден после 27 лет заключения

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Признанный в 1993 году виновным в изнасиловании и убийстве 17-летней Ханит Кикос житель Рахата Сулейман аль-Абид вышел из тюрьмы "Маасиягу", где отбывал наказание в течение 27 лет.Об этом сообщают израильские СМИ.Кикос была убита в июне 1993 года. Она отправилась к подруге из Офакима в Беэр-Шеву. Последний раз, когда девушку видели живой, она ожидала попутку при выезде из города.Через восемь дней после исчезновения Ханит полиция арестовала Сулеймана аль-Абида, которого видели незадолго до этого на свалке Дудаим. В итоге он признался в изнасиловании и убийстве. По версии полиции, тело девушки было похоронено на свалке в Негеве, где работал мужчина.Изначально его приговорили к пожизненному заключению. Однако житель Рахата позже попросил пересмотреть его дело, утверждая, что признание у него выбили силой.Некоторые судьи сомневались в виновности Абида. В итоге в 2009 году срок заключения был сокращен до 27 лет. Члены семьи Кикос также не были уверены, что именно он убил девушку.