17.06 11:07 MIGnews.com
В Тель-Авиве обнаружена лаборатория наркотика изнасилований
Полиция Тель-Авива сообщила о том, что на улице Сальма в Тель-Авиве обнаружена лаборатория по производству наркотика изнасилований и других наркотиков.
В ходе ночного рейда в квартире на улиц Сальма были обнаружены наркотик изнасилований, кокаин, MDMA и другие.
Подозреваемый, житель Ашдода, задержан на месте и доставлен на станцию полиции. Окружной суд Тель-Авива в ближайшее время определит ему меру пресечения.
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