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В Тель-Авиве обнаружена лаборатория наркотика изнасилований 17.06 11:07   MIGnews.com

В Тель-Авиве обнаружена лаборатория наркотика изнасилований

Полиция Тель-Авива сообщила о том, что на улице Сальма в Тель-Авиве обнаружена лаборатория по производству наркотика изнасилований и других наркотиков.

В ходе ночного рейда  в квартире на улиц Сальма были обнаружены наркотик изнасилований, кокаин, MDMA и другие.

Подозреваемый, житель Ашдода, задержан на месте и доставлен на станцию полиции. Окружной суд Тель-Авива в ближайшее время определит ему меру пресечения.


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