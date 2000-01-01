17.06 11:07 MIGnews.com

В Тель-Авиве обнаружена лаборатория наркотика изнасилований

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Полиция Тель-Авива сообщила о том, что на улице Сальма в Тель-Авиве обнаружена лаборатория по производству наркотика изнасилований и других наркотиков.В ходе ночного рейда в квартире на улиц Сальма были обнаружены наркотик изнасилований, кокаин, MDMA и другие.Подозреваемый, житель Ашдода, задержан на месте и доставлен на станцию полиции. Окружной суд Тель-Авива в ближайшее время определит ему меру пресечения.