17.06 11:44 MIGnews.com

ЦАХАЛ: суданский мигрант проник в Израиль из Ливана

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Утром, 17 июня, силы ЦАХАЛа задержали человека, который проник на территорию Израиля из Ливана.Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля.Инцидент произошел недалеко от приграничного города Шломи. Предполагается, что незаконный мигрант из Судана пробрался на территорию Израиля в поисках работы в свете экономического кризиса в Ливане, из-за которого иностранные работники остаются без средств к существованию."Сегодня утром был замечен подозреваемый, переходящий границу с ливанской территории. Подозреваемый был арестован военнослужащими ЦАХАЛа", – сказано в заявлении.