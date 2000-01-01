Власти Берлина отдавали детей педофилам в течение 30 лет

Предполагалось, что в таким образом могут получиться счастливые семьи. Автор эксперимента Хельмут Кентлер считал, что педофилы могли стать любящими приемными родителями. Также он полагал, что сексуальные контакты между взрослыми и детьми не наносят вреда.
Между тем, офисы по защите детей в Берлине и Сенат закрывали глаза. А отцы-педофилы, среди которых были выдающиеся ученые, тем временем получали пособие по уходу за детьми.
Несколько лет назад первые жертвы "эксперимента" рассказали свою историю. Исследователи из Университета Хильдесхайма просмотрели файлы и начали проводить интервью. Как выяснилось, практика поддерживалась в сенате Берлина, где педофилию "принимали, поддерживали и защищали".
После обнародования данных власти пообещали пролить свет на эту историю. Сенатор по делам молодежи и детей Сандра Шерес назвала результаты исследования "шокирующими и ужасающими".
Первый отчет об "эксперименте Кентлера" был обнародован в 2016 году Университетом Геттингена. Затем исследователи заявили, что сенат Берлина, похоже, не заинтересован в выяснении правды.