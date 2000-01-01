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Берлин: бездомных детей отдавали педофилам в течение 30 лет | Фото:17.06 16:02   MIGnews.com

Власти Берлина отдавали детей педофилам в течение 30 лет

В Берлине в рамках "эксперимента" бездомных детей отдавали на усыновление педофилам в течение 30 лет.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Предполагалось, что в таким образом могут получиться счастливые семьи. Автор эксперимента Хельмут Кентлер считал, что педофилы могли стать любящими приемными родителями. Также он полагал, что сексуальные контакты между взрослыми и детьми не наносят вреда.

Между тем, офисы по защите детей в Берлине и Сенат закрывали глаза. А отцы-педофилы, среди которых были выдающиеся ученые, тем временем получали пособие по уходу за детьми.

Несколько лет назад первые жертвы "эксперимента" рассказали свою историю. Исследователи из Университета Хильдесхайма просмотрели файлы и начали проводить интервью. Как выяснилось, практика поддерживалась в сенате Берлина, где педофилию "принимали, поддерживали и защищали".

После обнародования данных власти пообещали пролить свет на эту историю. Сенатор по делам молодежи и детей Сандра Шерес назвала результаты исследования "шокирующими и ужасающими".

Первый отчет об "эксперименте Кентлера" был обнародован в 2016 году Университетом Геттингена. Затем исследователи заявили, что сенат Берлина, похоже, не заинтересован в выяснении правды.


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