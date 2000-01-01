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Гендиректор Boeing признал «ошибку» в самолетах 737 Max 17.06 10:10   MIGnews.com

Гендиректор Boeing признал «ошибку» в самолетах 737 Max

Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург сказал журналистам в Париже перед отраслевым авиасалоном, что связь Boeing с регуляторами, клиентами и общественностью «не была последовательной – и это неприемлемо».

Федеральное управление гражданской авиации США обвинило Boeing в том, что он более года не сообщал регуляторам, что индикатор безопасности в кабине самого продаваемого самолета работал не так, как предполагалось.

Пилоты также выразили свой гнев, что Boeing не сообщил им о новом программном обеспечении, которое было причастно к авариям в Индонезии и Эфиопии.

«Мы явно ошиблись в осуществлении оповещения», - сказал Muilenburg.

Он выразил уверенность, что Boeing 737 Max будет вновь допущен к полетам в этом году. Модель была отстранена от полетов во всем мире в течение трех месяцев, и регуляторы должны одобрить долгожданное исправление Boeing к программному обеспечению.

Муйленбург назвал крушения лайнеров Lion Air и Ethiopian Airlines «определяющим моментом» для Boeing, но сказал, что считает, что результатом будет «лучшая и более сильная компания».

Выступая в преддверии Парижского авиасалона, Muilenburg Боинг встречает событие со «смирением» и направлены на восстановление доверия.

В Соединенных Штатах Boeing столкнулся с пристальным вниманием со стороны членов Конгресса и Федерального авиационного агентства по поводу того, как он сообщил о проблеме, связанной с предупреждающей лампой в кабине.

В 2017 году компания обнаружила, что предупреждающая лампа, предназначенная для предупреждения пилотов, что датчики, измеряющие угол наклона самолета, могут работать неправильно, работали только в том случае, если авиакомпании приобрели отдельную функцию.

Датчики измерения угла были причастны к авиакатастрофе Lion в Индонезии и крушению Эфиопских авиалиний в марте. Датчики работали неправильно, предупреждая программное обеспечение, чтобы толкнуть наклон самолетов вниз. В результате этого пилоты не смогли вернуть управление самолетами.


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