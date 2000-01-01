17.06 07:02 MIGnews.com

Палестинца признали виновным в изнасиловании семилетней

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Израильские СМИ сообщают о том, что военная прокуратура предъявила обвинение в похищении и изнасиловании семилетней девочки в районе Биньямин палестинцу из Дейр Кадис.Полиция продолжает розыск двух подозреваемых, которые не дали девочке бежать.Источник в прокуратуре сообщил порталу ynet о том, что вынесение обвинительного заключения стало возможным потому, что в момент совершения преступления неподалеку находились другие люди. Срок предварительного содержания под стражей обвиняемого продлен на семь дней.Родители девочки рассказали: “Они ей сказали - ты этого заслужила. Они сказали, что она никому ничего не должна рассказывать, если хочет уйти оттуда”. Они также утверждают, что другие палестинцы не дали девочке сбежать.Ранее полиция объявила об окончании длительного расследования , и о том, что на основании собранных улик, палестинцу будет предъявлено обвинение. Согласно материалам обвинения, палестинец заманил девочку в здание, строящееся неподалеку от школы, и там ее изнасиловал. Слушание по делу назначено на следующую неделю.Родители девочки подозревают, что “возможно, речь идет не об одном таком ужасном инциденте”.Следствие столкнулось с значительными трудностями и продолжалось более трех месяцев, потому что до последнего времени, речь шла не более чем о “слове против слова” и палестинец отвергал все обвинения. Обвиняемый работал в образовательном учреждении в Биньямина уборщиком, там познакомился с девочкой и на протяжении некоторого периода времени угощал ее сладостями.Полиция Иудеи и Самарии распространила заявление, в котором говорится: “Закончено сложное расследование дела об изнасиловании семилетней девочки при отягчающих обстоятельствах. В конце расследования офис главной военной прокуратуры представил в военный суд Офер обвинительное заключение по обвинению в изнасиловании и похищении”.Адвокат семьи жертвы, Хаим Бляйхер заявил: “Семья девочки - очень смелая. Очень важно, чтобы для идентификации подозреваемых были приложены все усилия. Речь идет о ходячих бомбах и нужно сделать все, чтобы их нейтрализовать”.