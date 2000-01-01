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Больше 800 млн людей в мире страдают от голода 17.06 23:11   MIGnews.com

Больше 800 млн людей в мире страдают от голода

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), более 800 миллионов людей в мире страдают от голода.

Главные причины таких показателей - конфликты и изменения климата.

Исследователи говорят: для людей, которые оказались в зоне конфликта, еда часто становится недоступной, пишет Voanews.

Усугубляют ситуацию и изменения климата, особенно в бедных странах. Экстремальные наводнения или засухи приводят к уничтожению зерновых культур, а для многих семей - это основная еда.

Согласно данным ООН, худший продовольственный кризис в прошлом году зафиксировали в Йемене. Не намного лучше ситуация в Демократической республике Конго, Афганистане, Эфиопии, Сирии и ряде других стран.


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