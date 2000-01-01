17.06 19:30 MIGnews.com
Сирия: повстанцы обстреляли жилые районы в Алеппо
Сирийские повстанцы выпустили ракеты в жилые районы северной провинции Алеппо, в результате чего погибли по меньшей мере 12 мирных жителей и 15 человек получили ранения.
Ночью в воскресенье было совершено нападение на деревню Вадехи, к югу от Алеппо.
Среди убитых были дети, а некоторые из раненых находились в критическом состоянии. Большая часть ракет упала, когда люди пытались сбежать, пишет Ynetnews
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Одна женщина рассказала, что ракета попала в комнату, где находились четыре девушки - они умерли. Другая девушка рассказала, что ее две сестры и один брат были убиты.
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