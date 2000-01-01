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У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, есть жертвы 17.06 17:55   MIGnews.com

У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, есть жертвы

Береговая охрана Турции сообщила, что в понедельник у берегов Турции затонуло судно с мигрантами из Греции, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

Береговая охрана заявила, что 31 мигрант был спасен. Лодка затонула в Эгейском море у побережья Бодрума. Эта область близко расположена к греческому острову Кос.

12 тел были найдены на глубине 32 метров (105 футов), говорится в сообщении береговой охраны, пишет Ynetnews.

Продолжается поисково-спасательная операция с участием двух катеров береговой охраны, вертолета и команды дайверов.

Пока не понятно, почему лодка затонула. Также отсутствует информация о национальности мигрантов.


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