17.06 17:55 MIGnews.com
У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, есть жертвы
Береговая охрана Турции сообщила, что в понедельник у берегов Турции затонуло судно с мигрантами из Греции, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.
Береговая охрана заявила, что 31 мигрант был спасен. Лодка затонула в Эгейском море у побережья Бодрума. Эта область близко расположена к греческому острову Кос.
12 тел были найдены на глубине 32 метров (105 футов), говорится в сообщении береговой охраны, пишет Ynetnews
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Продолжается поисково-спасательная операция с участием двух катеров береговой охраны, вертолета и команды дайверов.
Пока не понятно, почему лодка затонула. Также отсутствует информация о национальности мигрантов.
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