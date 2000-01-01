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Индия: жертвами аномальной жары стали 70 человек 18.06 05:10   MIGnews.com

Индия: жертвами аномальной жары стали 70 человек

В нескольких районах индийского штата Башир от жары погибли порядка 70 человек.

На этой территории максимальная температура воздуха превысила зафиксированную ранее на пять градусов.

Медики констатировали, что большое количество людей были госпитализированы из-за тепловых и солнечных ударов, пишет Ndtv.

В некоторых районах штата жара продержится еще, как минимум, два дня. В связи с этим местным жителям рекомендовали искать укрытия и запасаться большим количеством питьевой воды.

Индийские метеорологи ранее говорили о том, что температура воздуха в Дели, Раджастхане и Уттар-Прадеше превысила 48 градусов Цельсия, а в некоторых районах даже достигла 50,8 °C, приблизившись к исторической рекордной отметке в Индии - 51 градусу Цельсия.


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