Венесуэльцы покидают Перу

На протяжении нескольких дней тысячи жителей Венесуэлы пересекли государственную границу и выехали в Перу, где обратились с просьбой о предоставлении им убежища как мигрантам.
В ООН отметили, что очередь из тысяч венесуэльцев выстроилась в направлении Перу в субботу. По пересечении границы они отправились в Перу пешком, при том, что путь занимает несколько недель.
В пятницу в Перу зарегистрировали 4,7 тыс. заявлений от венесуэльцев о предоставлении убежища. В субботу границу пересекли еще 8 тысяч человек, пишет Reuters.
После этого были введены новые правила. Мигрантов из Венесуэлы обязали иметь паспорта и визы для прибытия в Перу. Для мигрантов это составляет проблему, поскольку экономическая ситуация в Венесуэле не позволяет им собрать необходимую сумму для оформления документов.
Но согласно международному законодательству, беженцам позволяется пересекать границу без паспорта.
В ООН отметили, что порядка 4 миллионов венесуэльских беженцев и мигрантов покинули родную страну в надежде спастись от нехватки основных продуктов питания и лекарств, а также от политического насилия.