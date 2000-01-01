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Венесуэльцы покидают Перу 18.06 04:26   MIGnews.com

Венесуэльцы покидают Перу

На протяжении нескольких дней тысячи жителей Венесуэлы пересекли государственную границу и выехали в Перу, где обратились с просьбой о предоставлении им убежища как мигрантам.

В ООН отметили, что очередь из тысяч венесуэльцев выстроилась в направлении Перу в субботу. По пересечении границы они отправились в Перу пешком, при том, что путь занимает несколько недель.

В пятницу в Перу зарегистрировали 4,7 тыс. заявлений от венесуэльцев о предоставлении убежища. В субботу границу пересекли еще 8 тысяч человек, пишет Reuters.

После этого были введены новые правила. Мигрантов из Венесуэлы обязали иметь паспорта и визы для прибытия в Перу. Для мигрантов это составляет проблему, поскольку экономическая ситуация в Венесуэле не позволяет им собрать необходимую сумму для оформления документов.

Но согласно международному законодательству, беженцам позволяется пересекать границу без паспорта.

В ООН отметили, что порядка 4 миллионов венесуэльских беженцев и мигрантов покинули родную страну в надежде спастись от нехватки основных продуктов питания и лекарств, а также от политического насилия.


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