17.06 14:01 MIGnews.com

Через Бен-Гурион в Израиль ввезли контрабандой тысячи грузин

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Газета Гаарец сообщает о том, что через преступную сеть, оперировавшую на территории международного аэропорта Бен-Гурион, контрабандистам удалось незаконно ввезти в Израиль несколько тысяч граждан Грузии.Управление сетью осуществлялось из Тбилиси и Ришон ле Циона. Во главе ее стояли граждане Израиля и Грузии. Сети удалось завербовать водителя такси в Бен-Гурион и работников компаний-подрядчиков аэропорта, располагавших пропусками в зоны с ограниченным доступом.За проникновение в Израиль грузины платили контрабандистам по 10 тысяч долларов.Расследование деятельности сети ведет подразделение по борьбе с коррупцией Лахав 433. Расследование началось после того, как информацию о существовании “контрабандисткого тоннеля в Бен-Гурион” получили представители полицейской разведки. Участник расследования сообщил: “У каждого из членов сети была специфическая роль в обеспечении процесса контрабанды людей за деньги, а также в том, чтобы скрыть и замаскировать свои действия от властей”.