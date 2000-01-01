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`Тоннель незаконной иммиграции в Бен-Гурион` 17.06 11:33   MIGnews.com

"Тоннель незаконной иммиграции в Бен-Гурион"

Газета Исраэль Ха Йом сообщает об обнаружении крупной сети по контрабанде людей в Израиль в международном аэропорту Бен-Гурион.

Полиция арестовала шесть подозреваемых членов сети и задержала еще восемь. Они подозреваются в нарушении закона о въезде в Израиль, взяточничестве, аферизме и нарушении доверия.

Члены сети незаконно ввозили в Израиль граждан Грузии.

Члены сети, часть которых работала в компаниях, представляющих различные услуги в аэропорту Бен-Гурион, действовали организовано и систематически с целью обхода существующих механизмов контроля и безопасности на границе. Им удавалось провозить грузин на израильскую территорию, минуя всякие транзитные и паспортные проверки.

Преступная сеть оперировала с начала 2017 года. Ей удалось завербовать несколько подрядчиков аэропорта Бен-Гурион. У сети также были представители за границей.

Человек, близкий к расследованию, заявил: “Речь идет о настоящем тоннеле, действовавшем на территории международного аэропорта Бен-Гурион. Если так могли провозить сюда грузин, то так же можно доставлять и террористов, но у нас нет никаких признаков того, что до этого дошло. Грузины проникали в Израиль несколькими способами, и нас есть доказательства того, что банды использовали несколько способов для контрабанды в Израиль граждан Грузии”.

Утром, 17 июня, граждане Грузии были задержаны в городе Ришон Ле Цион. Вместе с ними был задержан водитель такси, работавший в аэропорту Бен-Гурион.


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