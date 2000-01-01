17.05 22:37 MIGnews.com

Ливни в Танзании унесли жизни более десятка человека

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В Танзании на востоке страны в тропических ливнях скончались 11 человек. Насчастный случай произошел в провинции Морогоро, деревне Матомбо.Местный комиссар Уилброд Мутафунгва сообщил, что средт погибших - четверо членов одной семьи. Они в результате горного оползня."Стены рухнули на людей, среди которых был пятилетний ребенок", – заявил он.Еще семь человек, включая пятерых детей, погибли в результате внезапного паводка.