Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Ливни в Танзании унесли жизни более десятка человека | Фото:17.05 22:37   MIGnews.com

Ливни в Танзании унесли жизни более десятка человека

В Танзании на востоке страны в тропических ливнях скончались 11 человек. Насчастный случай произошел в провинции Морогоро, деревне Матомбо.

Местный комиссар Уилброд Мутафунгва сообщил, что средт погибших - четверо членов одной семьи. Они в результате горного оползня.

"Стены рухнули на людей, среди которых был пятилетний ребенок", – заявил он.

Еще семь человек, включая пятерых детей, погибли в результате внезапного паводка.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:49
Роспотребнадзор: от переболевшего COVID-19 можно заразиться
08:28
Сподвижники Ганца получают по 80-100 тысяч в месяц
08:07
Лапид выступил против аннексии Западного берега
07:48
Самолеты ЦАХАЛ уничтожили семерых проиранских боевиков
07:37
Рамат-Ган: Жертва назвала убийцу милым и хотела расстаться
07:23
Израиль накрыло рекордной волной аномальной жары
07:10
COVID-19: выявлена неожиданная опасность котов для людей
06:29
Видео: выход военного космоплана США на орбиту
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:10
Массовые протесты в Лондоне завершились арестами
02:37
Венсан Кассель не собирается смотреть фильмы Marvel
01:24
Убит 19-летний британский футболист
23:42
Новые случаи COVID-19 в Китае на границе с Россией
22:10
Смерть посла в Израиле: КНР пришлет своих следователей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  