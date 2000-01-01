17.05 09:23 MIGnews.com

Меа Шеарим: жители забросали камнями проезжавшую машину

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В пятницу вечером, 15 мая, жители Меа Шеарима забросали камнями машину, которая проехала через ультраортодоксальный квартал в Иерусалиме.Полиция помогла машине покинуть окрестности и осмотрела территорию в поисках нападавших.Напомним, что 14 мая десятки экстремистов прибыли к синагоге Зихрон Моше в Меа Шеарим, Иерусалим. Собравшиеся нарушили инструкции министерства здравоохранения.Рядом с синагогой начались столкновения с полицией. Восемь человек арестованы. Полицейская получила ранение головы. В нее бросили камень.