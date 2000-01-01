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Два крупных взрыва в Алеппо: авиаудары Израиля? | Фото:17.05 08:24   MIGnews.com

Два крупных взрыва в Алеппо: авиаудары Израиля?

В Алеппо прогремели два крупных взрыва рано утром в субботу, 16 мая. Некоторые утверждают, что за ним стоит Израиль, атаковавший иранские объекты в городе.

Однако сирийские государственные СМИ позже отрицали, что взрывы были вызваны авиаударом.

Издание Step News, в свою очередь, сообщает, что удары были направлены по иранским объектам в городе и что четыре тела доставили с места взрыва в больницу в Алеппо. Тем не менее, неизвестно, принадлежали ли тела жертв сирийским военным или иранским боевикам.

В сообщениях указывалось, что удары были нанесены по окраине Рамуза возле военной школы.

Сирийская организация по правам человека (SOHR) добавляет, что, хотя источник взрыва неизвестен, в этом районе было зарегистрировано неопознанное воздушное судно.

В пятницу иранские боевики начали выводить войска из района возле международного аэропорта Алеппо и перебрались в Аль-Сафиру к юго-востоку от города. В их число входили члены ливанской террористической группировки "Хизбалла". Согласно отчету, боевики эвакуированы из-за недавних предполагаемых авиаударов Израиля.


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