Два крупных взрыва в Алеппо: авиаудары Израиля?

В Алеппо прогремели два крупных взрыва рано утром в субботу, 16 мая. Некоторые утверждают, что за ним стоит Израиль, атаковавший иранские объекты в городе.
Однако сирийские государственные СМИ позже отрицали, что взрывы были вызваны авиаударом.
Издание Step News, в свою очередь, сообщает, что удары были направлены по иранским объектам в городе и что четыре тела доставили с места взрыва в больницу в Алеппо. Тем не менее, неизвестно, принадлежали ли тела жертв сирийским военным или иранским боевикам.
В сообщениях указывалось, что удары были нанесены по окраине Рамуза возле военной школы.
Сирийская организация по правам человека (SOHR) добавляет, что, хотя источник взрыва неизвестен, в этом районе было зарегистрировано неопознанное воздушное судно.
В пятницу иранские боевики начали выводить войска из района возле международного аэропорта Алеппо и перебрались в Аль-Сафиру к юго-востоку от города. В их число входили члены ливанской террористической группировки "Хизбалла". Согласно отчету, боевики эвакуированы из-за недавних предполагаемых авиаударов Израиля.