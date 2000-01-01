17.05 08:24 MIGnews.com

Два крупных взрыва в Алеппо: авиаудары Израиля?

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В Алеппо прогремели два крупных взрыва рано утром в субботу, 16 мая. Некоторые утверждают, что за ним стоит Израиль, атаковавший иранские объекты в городе.Однако сирийские государственные СМИ позже отрицали, что взрывы были вызваны авиаударом.Издание Step News, в свою очередь, сообщает, что удары были направлены по иранским объектам в городе и что четыре тела доставили с места взрыва в больницу в Алеппо. Тем не менее, неизвестно, принадлежали ли тела жертв сирийским военным или иранским боевикам.В сообщениях указывалось, что удары были нанесены по окраине Рамуза возле военной школы.Сирийская организация по правам человека (SOHR) добавляет, что, хотя источник взрыва неизвестен, в этом районе было зарегистрировано неопознанное воздушное судно.В пятницу иранские боевики начали выводить войска из района возле международного аэропорта Алеппо и перебрались в Аль-Сафиру к юго-востоку от города. В их число входили члены ливанской террористической группировки "Хизбалла". Согласно отчету, боевики эвакуированы из-за недавних предполагаемых авиаударов Израиля.