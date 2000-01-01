17.05 07:37 MIGnews.com

Юноша задушил девушку. Подробности трагедии в Рамат-Гане

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Израильские СМИ сообщают подробности трагического происшествия в Рамат-Гане вечером 16 мая.21-летний молодой человек, проживавший в одной квартире со своей матерью и молодой женой, поссорился с женой. Мать в это время отсутствовала дома.В ходе ссоры молодой человек задушил жену. Когда мать пришла , он показал ей на тело и сказал: “Вот, я ее задушил”. Мать сказала, что нужно вызвать полицию и врачей. У молодого человека случился припадок ярости, и он начал душить и мать. Матери удалось вырваться, но сын схватил на кухне нож и нанес ей несколько ударов. Мать говорит: Я умоляла его остановиться. Мне чудом удалось позвонить в полицию. Он неожиданно остановился, и тут приехала полиция”.Соседи, слышавшие крики, вызвали MADA.Офицер полиции рассказывает: “Речь идет о шокирующем инциденте, на теле женщины - следы тяжелого насилия, мы допросили подозреваемого и мы собираем свидетельства людей, знавших чету. Завтра он предстанет перед судьей, который определит меру пресечения”.Утром 17 мая подозреваемый в убийстве девушки признался в содеянном. Его показания также подтверждаются показаниями матери. Адвокат обвиняемого встретился с ним и сообщил, что увидел “признаки ментальных проблем” в прошлом подзащитного.Разрешены к публикации подробности о девушке, убитой вечером 16 мая в Рамат-Гане.Погибшая - 22-летняя Майя Вишняк из Оранит. У нее остались родители и трое братьев.Вишняк училась в школе отличников при Университете Бар-Илан.Майя служила в ЦАХАЛе в подразделении электронной войны и всего несколько месяцев назад вернулась с подругами после путешествия по Азии.Майя работала инструктором для подростков в молодежном центре.Родители, Хила и Ариэль Вишняк говорят: “Майя всегда видела мир через розовые очки, была счастливой, взрослой и талантливой девушкой. Все, чего она касалась превращалось в золото. Майя была таким человеком, для которого не было вещей которые трудно сделать, и она преуспела во всем, что выбирала”.Председатель организации Наамат Хагит Фар прокомментировала убийство молодым человеком девушки в Рамат-Гане.Госпожа Фар сообщила: "Волна террора против женщин в тени коронавируса продолжается. С начала года были убиты восемь женщин и 10-месячный младенец, шесть из них - с момента начала кризиса коронавируса. Как мы и предупреждали, коронавирус привел к резкому увеличению случаев насилия в семье. Только с начала апреля мы видим скачок в 16% в количестве дел, открытых полицией по случаям домашнего насилия. Абсолютное большинство случаев насилия - против женщин”.Фар добавила: “Даже если не каждое убийство женщины - прямо результат коронавируса - нет никаких сомнения в том, что тяжелый экономический и социальный кризис интенсифицирует насилие в семье. Мы еще в начале кризиса призвали к значительному усилению социальных служб и правоохранительных органов. Очень может быть, что мы только на пороге волны насилия, которая будет только нарастать именно на выходе из кризиса. Я требую, чтобы правительство немедленно внедрило в жизнь программу по борьбе с насилием, которая давно готова, но была заморожена на протяжении многих лет, и немедленно ввести в действие законы, которые позволят правоохранительной системе охранять жизни женщин. Это реально спасет жизни”.