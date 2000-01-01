17.05 07:40 MIGnews.com

Израиль: волна экстремальной жары

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В Израиле продолжит держаться сухая жаркая погода в воскресенье, 17 мая. На юге однако ожидаются небольшие осадки. Сильные восточные ветры поразят север и горные районы страны.В субботу израильская метеорологическая служба (IMS) выпустила предупреждение о сильной жаре по всей стране, которая продлится неделю.В некоторых регионах в воскресенье были выпущены предупреждения о пожаре, в которых подчеркивалось, что низкий уровень влажности, высокие температуры и сильный ветер могут привести к повышенному риску возгораний.В число пострадавших регионов входят Самария, гора Кармель, Иудейские горы, Голанские высоты и Верхняя и Нижняя Галилея.Из-за экстремальных погодных условий ЦАХАЛ решили в субботу отменить все тренировки для сухопутных войск до вторника. Директивы, касающиеся погодных условий, были переданы всем подразделениям в четверг.Максимальные и минимальные температуры по всему Израилю будут следующими:- Хайфа: макс. - 33C, мин. - 26C- Тверия: макс. - 43C, мин. - 22C- Тель-Авив: макс. - 34C, мин. - 26C- Иерусалим: макс. - 38C, мин. - 27C- Беэр-Шева: макс. - 42C, мин. - 26C- Эйлат: макс. - 42C, мин. - 27C