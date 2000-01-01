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Прогноз погоды в Израиле: жара не отступает | Фото:17.05 07:40   MIGnews.com

Израиль: волна экстремальной жары

В Израиле продолжит держаться сухая жаркая погода в воскресенье, 17 мая. На юге однако ожидаются небольшие осадки. Сильные восточные ветры поразят север и горные районы страны.

В субботу израильская метеорологическая служба (IMS) выпустила предупреждение о сильной жаре по всей стране, которая продлится неделю.

В некоторых регионах в воскресенье были выпущены предупреждения о пожаре, в которых подчеркивалось, что низкий уровень влажности, высокие температуры и сильный ветер могут привести к повышенному риску возгораний.

В число пострадавших регионов входят Самария, гора Кармель, Иудейские горы, Голанские высоты и Верхняя и Нижняя Галилея.

Из-за экстремальных погодных условий ЦАХАЛ решили в субботу отменить все тренировки для сухопутных войск до вторника. Директивы, касающиеся погодных условий, были переданы всем подразделениям в четверг.

Максимальные и минимальные температуры по всему Израилю будут следующими:

- Хайфа: макс. - 33C, мин. - 26C

- Тверия: макс. - 43C, мин. - 22C

- Тель-Авив: макс. - 34C, мин. - 26C

- Иерусалим: макс. - 38C, мин. - 27C

- Беэр-Шева: макс. - 42C, мин. - 26C

- Эйлат: макс. - 42C, мин. - 27C


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