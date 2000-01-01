Израиль: волна экстремальной жары

В Израиле продолжит держаться сухая жаркая погода в воскресенье, 17 мая. На юге однако ожидаются небольшие осадки. Сильные восточные ветры поразят север и горные районы страны.
В субботу израильская метеорологическая служба (IMS) выпустила предупреждение о сильной жаре по всей стране, которая продлится неделю.
В некоторых регионах в воскресенье были выпущены предупреждения о пожаре, в которых подчеркивалось, что низкий уровень влажности, высокие температуры и сильный ветер могут привести к повышенному риску возгораний.
В число пострадавших регионов входят Самария, гора Кармель, Иудейские горы, Голанские высоты и Верхняя и Нижняя Галилея.
Из-за экстремальных погодных условий ЦАХАЛ решили в субботу отменить все тренировки для сухопутных войск до вторника. Директивы, касающиеся погодных условий, были переданы всем подразделениям в четверг.
Максимальные и минимальные температуры по всему Израилю будут следующими: