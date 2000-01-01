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Суд: убийство Мирей Нолл совершено на почве антисемитизма | Фото:17.05 07:16   MIGnews.com

Суд: еврейку в Париже убили на почве антисемитизма

Двое мужчин, которые подозреваются в ограблении выжившей в Холокост в ее парижской квартире, предстанут перед судом за убийство, усугубленное антисемитской ненавистью. Тело Мирей Нолл, 85 лет, было обнаружено в ее квартире 23 марта 2018 года.

28-летний Ясин Михуб, сын соседки Нолл, которая знала ее всю жизнь, и его друг Алекс Карримбакю, 22 года, заслушали обвинения в четверг. У 22-летнего подозреваемого наблюдались проблемы с психическим здоровьем.

Карримбакю сказал во время допроса, что он и Михуб напали на Нолл, потому что она была еврейкой, хотя Михуб опроверг это.

Сэмми Гозлан, глава Национального бюро по борьбе с антисемитизмом, заявил, что его организация "удовлетворена" обвинительным актом.

Гозлан был одним из многих критиков судебного решения 2019 года, в результате которого убийца еврейки Сары Халими, не смог предстать перед судом. Её убийца, Кобили Траоре, был мусульманином, который во время убийства кричал об Аллахе и называл Халими "демоном", избив её до смерти.


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