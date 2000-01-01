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Массовые протесты в Лондоне завершились арестами | Фото:18.05 05:10   MIGnews.com

Массовые протесты в Лондоне завершились арестами

В Лондоне массовые протесты жителей против реакции правительства на пандемию смертоносного COVID-19, вторую волну которой прогнозируют во всем мире в течение ближайшего года, завершились арестами.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным полиции, группа людей в Гайд-парке игнорировала неоднократные просьбы разойтись.

"Офицеры в очередной раз приняли взвешенный подход и попытались разогнать группу. Это привело к тому, что 19 человек были арестованы, а еще десять получили сообщение о фиксированном наказании", – сказал заместитель помощника комиссара столичной полиции Лоуренс Тейлор.



Аналогичные протесты состоялись в субботу в Германии и штате Пенсильвания в США. В ФРГ в ходе протестов полиция задержала 200 человек.


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