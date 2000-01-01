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Найдено тело пропавшей матери актера Цахи Ноя | Фото:17.05 21:08   MIGnews.com

Найдено тело пропавшей матери актера Цахи Ноя

В воскресенье, 17 мая, было найдено тело матери известного израильского актера Цахи Ноя, 91-летней Сары Новобродер.

По сообщениям израильских СМИ, это произошло в районе Халиса в Хайфе.

Причина смерти на данный момент не раскрывается. Что примечательно, Новобродер была в розыске уже три недели.

В последний раз ее видели 4 мая в районе площади Мейергоф, где она снимала деньги в банкомате банка "Апоалим".


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