17.05 21:08 MIGnews.com
Найдено тело пропавшей матери актера Цахи Ноя
В воскресенье, 17 мая, было найдено тело матери известного израильского актера Цахи Ноя, 91-летней Сары Новобродер.
По сообщениям израильских СМИ, это произошло в районе Халиса в Хайфе.
Причина смерти на данный момент не раскрывается. Что примечательно, Новобродер была в розыске уже три недели.
В последний раз ее видели 4 мая в районе площади Мейергоф, где она снимала деньги в банкомате банка "Апоалим".
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