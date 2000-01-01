17.05 20:34 MIGnews.com

В Израиле – 272 жертвы COVID-19, 16617 зараженных

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Вечером, 17 мая, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 16617 человек.Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.За последние сутки было зафиксировано 10 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 3403 израильтянина.На сегодняшний день 55 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 44 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Еще 37 человек находятся в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.По последним данным, от коронавируса скончались 272 пациента. 12942 израильтянина выздоровели и были выписаны из больниц.