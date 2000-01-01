Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












В Израиле – 272 жертв COVID-19, 16617 зараженных | Фото:17.05 20:34   MIGnews.com

В Израиле – 272 жертвы COVID-19, 16617 зараженных

Вечером, 17 мая, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 16617 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.

За последние сутки было зафиксировано 10 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 3403 израильтянина.

На сегодняшний день 55 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 44 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще 37 человек находятся в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.

По последним данным, от коронавируса скончались 272 пациента. 12942 израильтянина выздоровели и были выписаны из больниц.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:55
ЕС подписал декларацию против аннексии Иудеи и Самарии
20:30
Транспорт после коронавируса: будет только хуже
20:09
ХАМАС: создание нового правительства добавило проблем
19:58
Ганц встретился с Беннеттом: первые детали
19:48
Китайский эксперт предупреждает о второй волне COVID-19
19:27
Путин, Помпео и Фридман поздравили Израиль
19:10
Нетаниягу по поводу Ямина: дверь перед партией не захлопывал
19:02
Смерть китайского посла в Израиле: заявление Исраэля Каца
18:50
Нетаниягу перечислил основные задачи нового правительства
18:35
МУС становится "орудием войны" против Израиля
18:14
Нетаниягу: новое правительство займется экономикой
17:53
Джонсон: вакцины против COVID-19 может никогда и не быть
17:35
Гилад Эрдан сделал селфи с двумя премьерами
17:32
Хаменеи: Израиль понимает только язык силы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  