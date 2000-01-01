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Опознана женщина, раскопавшая могилу сержанта Голани | Фото:17.05 16:50   MIGnews.com

Опознана женщина, раскопавшая могилу сержанта Голани

Полиция выяснила, что могилу убитого палестинскими террористами сержанта Бригады Голани Амита Бен Игаля в течение нескольких часов копала женщина.

Об этом сообщает издание Ynet.

Камеры наблюдения, установленные на военном кладбище в Беэр-Яакове, засняли женщину, которая копала землю и прикасалась к венкам, оставленным на месте захоронения.

Ожидается, что арест подозреваемой будет произведен в ближайшее время. По мнению правоохранителей, этот акт скорее всего не содержал идеологические мотивы.

Амит Бен Игаль был убит террористом в арабской деревне Ябед. Террорист сбросил на голову бойца бетонный блок. Сержанта Бригады Голани похоронили вечером, 12 мая. Однако уже через два дня его могилу раскопали.


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