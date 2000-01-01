Опознана женщина, раскопавшая могилу сержанта Голани

Полиция выяснила, что могилу убитого палестинскими террористами сержанта Бригады Голани Амита Бен Игаля в течение нескольких часов копала женщина.
Об этом сообщает издание Ynet.
Камеры наблюдения, установленные на военном кладбище в Беэр-Яакове, засняли женщину, которая копала землю и прикасалась к венкам, оставленным на месте захоронения.
Ожидается, что арест подозреваемой будет произведен в ближайшее время. По мнению правоохранителей, этот акт скорее всего не содержал идеологические мотивы.
Амит Бен Игаль был убит террористом в арабской деревне Ябед. Террорист сбросил на голову бойца бетонный блок. Сержанта Бригады Голани похоронили вечером, 12 мая. Однако уже через два дня его могилу раскопали.